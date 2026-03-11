Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Le cercle de Lady Tan

Lisa See

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la Chine du XV? siècle, on dit qu'une femme instruite est une femme inutile. Pourtant, c'est précisément pour être utile que Tan Yunxian, issue d'une puissante famille, est éduquée par ses grands-parents. Sa grand-mère, l'une des rares femmes médecins du pays, lui enseigne les quatre piliers de la médecine chinoise. Une science à laquelle Yunxian décide très tôt de se vouer pour venir en aide aux femmes subissant le poids des traditions, dont celle, atrocement cruelle, des pieds bandés. Mais à l'âge de quinze ans, la jeune fille est arrachée à sa famille pour épouser l'homme qui lui a été désigné. Elle se voit alors condamnée à son seul rôle de génitrice. Comment Lady Tan parviendra-t-elle à s'affranchir de sa condition et à se consacrer à sa vocation ? Des palais somptueux des Grands Ming à la mystérieuse Cité interdite et son quartier de concubines, ce roman envoûtant est inspiré de l'histoire vraie de Tan Yunxian, dont la lutte pour l'émancipation des femmes résonne encore aujourd'hui.

Par Lisa See
Chez J'ai lu

|

Auteur

Lisa See

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le cercle de Lady Tan par Lisa See

Commenter ce livre

 

Le cercle de Lady Tan

Lisa See trad. Karine Guerre

Paru le 11/03/2026

570 pages

J'ai lu

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290404911
9782290404911
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.