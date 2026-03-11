Inscription
#Roman francophone

La fugue

Aurélie Valognes

On a tous un jour eu envie de partir, de claquer la porte, de tout quitter. Inès, mariée, deux enfants, arrivée à la moitié de sa vie, se sent arrivée nulle part. Elle porte, gère, s'oublie. Et on l'oublie. Emprisonnée dans une existence qui ne lui correspond plus, un jour, elle part. Dans la solitude d'une nature sauvage, elle trouve un lieu à elle : une maison, où le temps semble s'être arrêté, et qu'elle décide de retaper. En pansant les cicatrices de la maison, Inès va commencer à soigner les siennes. Et si le meilleur chemin pour aller vers soi passait par les autres ? Un hymne à la vie qui peut toujours recommencer. Le roman d'une écrivaine qui ne cesse de se réinventer pour mieux nous raconter. Une ode à la sororité. Le Nouvel Obs. Un plaidoyer pour les nouveaux départs et la force de l'amitié. Ouest France. Un roman piquant, féministe et sororal. Captivant. Le Parisien week-end.

Par Aurélie Valognes
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Aurélie Valognes

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253256403
