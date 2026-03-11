On a tous un jour eu envie de partir, de claquer la porte, de tout quitter. Inès, mariée, deux enfants, arrivée à la moitié de sa vie, se sent arrivée nulle part. Elle porte, gère, s'oublie. Et on l'oublie. Emprisonnée dans une existence qui ne lui correspond plus, un jour, elle part. Dans la solitude d'une nature sauvage, elle trouve un lieu à elle : une maison, où le temps semble s'être arrêté, et qu'elle décide de retaper. En pansant les cicatrices de la maison, Inès va commencer à soigner les siennes. Et si le meilleur chemin pour aller vers soi passait par les autres ? Un hymne à la vie qui peut toujours recommencer. Le roman d'une écrivaine qui ne cesse de se réinventer pour mieux nous raconter. Une ode à la sororité. Le Nouvel Obs. Un plaidoyer pour les nouveaux départs et la force de l'amitié. Ouest France. Un roman piquant, féministe et sororal. Captivant. Le Parisien week-end.