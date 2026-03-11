Une vie si lointaine

Australie-Occidentale, 1958. Depuis des générations, les MacBride vivent à Meredith Downs, une ferme de cinq mille hectares perdue au coeur de l'outback. Quand, sur une route déserte, le patriarche Phil dévie de sa trajectoire pour éviter un kangourou, c'est toute la famille qui vole en éclats. A travers les vies d'âmes isolées cherchant refuge face aux tempêtes de l'existence, M. L. Stedman explore comme nulle autre les liens qui fédèrent une communauté. Un roman époustouflant sur la résilience et le dévouement dont nous sommes capables pour protéger ceux que nous aimons. Traduit de l'anglais (Australie) par Odile Demange