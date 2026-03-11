Inscription
De la cage à l'abattoir

Mickaël Labbé

Vêtements, médicaments, divertissements ou nourriture : nos sociétés reposent encore massivement sur l'exploitation des animaux. Pour notre seule alimentation, chaque année, plus de 2 000 milliards d'animaux sont mis à mort. Et tout cela se passe parfois à quelques kilomètres de chez nous, sans que nous ne le voyions. Cachés, dissimulés, ces animaux-marchandises naissent, grandissent et meurent dans l'ombre d'espaces conçus pour leur seule exploitation. L'invisibilisation n'y est pas un effet secondaire, mais l'une de ses conditions de possibilité. Abattoirs, fermes-usines, laboratoires d'expérimentation, zoos, réseaux de transports et de distribution forment une géographie spéciste qui s'inscrit matériellement dans l'architecture et l'organisation des territoires. Il est temps de démanteler cette architecture, de fissurer cet ordre spatial et de réinventer de nouveaux espaces permettant des relations plus justes entre les humains et les autres animaux.

Par Mickaël Labbé
Chez Payot

Auteur

Mickaël Labbé

Editeur

Payot

Genre

Ethique - Normes et indicateur

De la cage à l'abattoir

Mickaël Labbé

Paru le 11/03/2026

188 pages

Payot

18,00 €

