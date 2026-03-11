Echoués sur le rivage

"Un premier roman époustouflant par l'une des nouvelles voix les plus intrigantes d'Irlande". Jan Carson A la suite d'une tempête estivale, un phoque échoue sur une plage d'Irlande isolée et balayée par les vents. Au moment de ramasser la dépouille, on aperçoit au pied des falaises un homme assis dans les dunes. Immobile, mort. Dans les rues du village, les rumeurs vont bon train, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'un événement étrange se produit sur ces côtes reculées. Qui est cet inconnu ? Comment est-il arrivé là ? S'agit-il d'un suicide ou bien d'un meurtre ? Mêlant, à la manière d'un choeur, les points de vue des membres de la communauté locale - policier, légiste, matelot, plongeur, prêtre, chauffeur, artiste ou vagabond -, le roman de Sheila Armstrong vient nourrir un mystère plus vaste encore que l'énigme de cet homme : celui de nos propres existences.