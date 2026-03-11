Inscription
#Essais

Le soleil se lève sur Assise

Eloi Leclerc

Dans cet essai largement autobiographique le religieux franciscain Eloi Leclerc évoque la Seconde Guerre mondiale, période tragique et douloureuse - il a été déporté dans les camps de Buchenwald et de Dachau - où il a fait paradoxalement l'expérience de la consolation divine grâce à la rencontre du Pauvre d'Assise. Comme il l'écrit lui-même, sans fausse naïveté, son "amertume amère s'est changée, par-delà l'horreur, en un chant d'une grande douceur" . Saint François d'Assise nous apprend à vivre ce qui fait aujourd'hui cruellement défaut à notre société morcelée : la fraternité. Dans nos univers désenchantés, ce chantre de la création nous insuffle la joyeuse espérance dont nous avons besoin pour être vraiment et pleinement humains. A travers la trame de son histoire personnelle, Eloi Leclerc nous transmet les éléments essentiels de la sagesse franciscaine, à savoir "un art de vivre, une certaine présence au monde, une nouvelle qualité de relation à Dieu, aux hommes et à toute la création" . Saint François nous apprend à entrer dans une attitude de respect envers la création et toute créature, à devenir des êtres de paix pour qu'elle rayonne et brise les élans de violence et de haine qui hantent nos vies et détruisent nos communautés humaines. Eloi Leclerc est un religieux franciscain qui a enseigné la philosophie pendant de nombreuses années. Il est l'auteur de nombreux livres sur saint François. Il est décédé en 2016, à l'âge de 95 ans.

Par Eloi Leclerc
Chez Desclée de Brouwer

|

Auteur

Eloi Leclerc

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Prière et spiritualité

Le soleil se lève sur Assise

Eloi Leclerc

Paru le 11/03/2026

166 pages

Desclée de Brouwer

15,90 €

9782220099453
