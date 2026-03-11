Inscription
Plouc story

Paul Melun

ActuaLitté
"La France des ploucs : voilà où je suis né. Un patelin du Sud-Ouest, avec pour horizons la sortie au centre commercial le samedi, la partie de pêche le dimanche. Qui pourra me reprocher d'avoir voulu m'arracher à tout cela ? L'époque est à la célébrité facile. On se met en scène avec son téléphone, on se lance, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas tant pis. Pour moi ça a marché. Bien au-delà de mes espoirs. J'ai percé à Bordeaux, puis à Paris. Ma mère était fière, et je ne prenais plus de nouvelles de mes amis d'enfance. Jusqu'à l'excès. Jusqu'à l'erreur et la dégringolade". Paul Melun explore la France des silencieux et des oubliés, entre débrouille, fatalisme et tentations identitaires qui ne résolvent rien. Il réinvente l'éternel récit de l'ambition et du départ, dans la splendeur et la misère des réseaux sociaux où les illusions se perdent autant qu'ailleurs. Né en Gironde, diplômé de Sciences Po Bordeaux et de l'ESSEC, Paul Melun est écrivain et éditorialiste. Auteur de plusieurs essais, Plouc story est son premier roman.

Par Paul Melun
Chez Fayard

|

Auteur

Paul Melun

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

Plouc story

Paul Melun

Paru le 11/03/2026

304 pages

Fayard

21,90 €

9782213731872
© Notice établie par ORB
