Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

La grotte

Anaïs Halard, Sole Otero

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la disparition de Sora, Isia est pleine de doute. Pourquoi son amie s'est-elle évaporée alors qu'elles avaient gagné ensemble la première manche du concours ? Isia sent que Sora lui a laissé des indices et l'invite à mener l'enquête. Mais elle doit aussi se préparer pour la seconde épreuve du concours. La santé de son père se dégrade, elle veut absolument le sauver. En équipe avec Pio, qui lui finit par lui avouer la découverte du chapeau de Sora sur la plage, Isia va devoir denouer les fils de cette intrigue et user de toute sa magie pour découvrir ce que cache véritablement cette mystérieuse disparition. La reine Dumésia est-elle véritablement la figure protectrice qu'elle prétend être... ?

Par Anaïs Halard, Sole Otero
Chez Casterman

|

Auteur

Anaïs Halard, Sole Otero

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La grotte par Anaïs Halard, Sole Otero

Commenter ce livre

 

La grotte

Anaïs Halard, Sole Otero

Paru le 11/03/2026

96 pages

Casterman

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203295865
9782203295865
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.