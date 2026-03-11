Après la disparition de Sora, Isia est pleine de doute. Pourquoi son amie s'est-elle évaporée alors qu'elles avaient gagné ensemble la première manche du concours ? Isia sent que Sora lui a laissé des indices et l'invite à mener l'enquête. Mais elle doit aussi se préparer pour la seconde épreuve du concours. La santé de son père se dégrade, elle veut absolument le sauver. En équipe avec Pio, qui lui finit par lui avouer la découverte du chapeau de Sora sur la plage, Isia va devoir denouer les fils de cette intrigue et user de toute sa magie pour découvrir ce que cache véritablement cette mystérieuse disparition. La reine Dumésia est-elle véritablement la figure protectrice qu'elle prétend être... ?