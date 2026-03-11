Inscription
#Roman francophone

Le bal de Sceaux

Honoré de Balzac

ActuaLitté
Emilie de Fontaine est une jeune fille de la noblesse que sa famille souhaiterait bien voir mariée. Malheureusement, elle a une si haute idée d'elle-même, et donc de l'homme qui pourra lui inspirer suffisamment d'amour pour devenir son époux, qu'elle refuse tous les prétendants qu'on lui présente. Jusqu'au jour où, dans un bal champêtre, elle rencontre un bel inconnu... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et littéraire - Les événements historiques cités par Balzac - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Emilie de Fontaine, un personnage issu de la tradition littéraire - Maximilien Longueville, un héros romantique - Une oeuvre de moraliste.

Par Honoré de Balzac
Chez Flammarion

|

Auteur

Honoré de Balzac

Editeur

Flammarion

Genre

Lycée

Le bal de Sceaux

Honoré de Balzac

Paru le 11/03/2026

109 pages

Flammarion

4,20 €

ActuaLitté
9782080152343
© Notice établie par ORB
