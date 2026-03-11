Le bal de Sceaux

Emilie de Fontaine est une jeune fille de la noblesse que sa famille souhaiterait bien voir mariée. Malheureusement, elle a une si haute idée d'elle-même, et donc de l'homme qui pourra lui inspirer suffisamment d'amour pour devenir son époux, qu'elle refuse tous les prétendants qu'on lui présente. Jusqu'au jour où, dans un bal champêtre, elle rencontre un bel inconnu... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et littéraire - Les événements historiques cités par Balzac - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Emilie de Fontaine, un personnage issu de la tradition littéraire - Maximilien Longueville, un héros romantique - Une oeuvre de moraliste.