Ce livre rassemble deux essais liés par un même constat : la langue est la charpente du fascisme. Dans Traduire Hitler, Olivier Mannoni revient sur sa traduction de Mein Kampf. Outre les tempêtes suscitées par la parution d'Historiciser le mal, il raconte ici la lutte au corps à corps avec une prose lourde et pernicieuse. Car pour conserver la mémoire des mots qui ont rendu possible l'indicible, ce texte devait demeurer ce qu'il est : la grammaire de l'horreur. Face à une actualité où les démons semblent renaître, Coulée brune tire les conséquences de ce travail pour nous alerter sur le pouvoir du discours tronqué, trompeur et d'autant plus efficace qu'il est simpliste. Le venin du fascisme infecte la langue depuis plus longtemps qu'on ne le pense... A quand cela remonte-t-il ? Au second tour de 2002 ? A la crise des Gilets jaunes ? A celle du COVID-19 ? S'aventurant jusque dans les entrailles de notre histoire européenne, ce livre d'une lucidité redoutable met à nu les menaces linguistiques qui pèsent sur nos démocraties.