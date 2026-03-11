Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Traduire Hitler

Olivier Mannoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre rassemble deux essais liés par un même constat : la langue est la charpente du fascisme. Dans Traduire Hitler, Olivier Mannoni revient sur sa traduction de Mein Kampf. Outre les tempêtes suscitées par la parution d'Historiciser le mal, il raconte ici la lutte au corps à corps avec une prose lourde et pernicieuse. Car pour conserver la mémoire des mots qui ont rendu possible l'indicible, ce texte devait demeurer ce qu'il est : la grammaire de l'horreur. Face à une actualité où les démons semblent renaître, Coulée brune tire les conséquences de ce travail pour nous alerter sur le pouvoir du discours tronqué, trompeur et d'autant plus efficace qu'il est simpliste. Le venin du fascisme infecte la langue depuis plus longtemps qu'on ne le pense... A quand cela remonte-t-il ? Au second tour de 2002 ? A la crise des Gilets jaunes ? A celle du COVID-19 ? S'aventurant jusque dans les entrailles de notre histoire européenne, ce livre d'une lucidité redoutable met à nu les menaces linguistiques qui pèsent sur nos démocraties.

Par Olivier Mannoni
Chez Flammarion

|

Auteur

Olivier Mannoni

Editeur

Flammarion

Genre

Traduction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Traduire Hitler par Olivier Mannoni

Commenter ce livre

 

Traduire Hitler

Olivier Mannoni

Paru le 11/03/2026

316 pages

Flammarion

10,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080141927
9782080141927
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.