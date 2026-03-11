Inscription
#Beaux livres

Apéro party à l'Air Fryer

Amandine Bernardi

A l'heure de l'apéritif, savourez des recettes croustillantes et gourmandes ! Finger food, tartinades, verrines, petites douceurs... il y en aura pour tous les goûts ! 150 recettes adaptées à toutes les machines d'air fryer disponibles sur le marché pour des délicieux apéros conviviaux, le tout avec très peu ou pas d'huile ! Crackers au parmesan, chips de légumes, mini-croissants façon pizza, buns farcis à la bolognaise, boulettes de poisson au citron vert, beignets de chou-fleur buffalo, gaspacho, mini-naans au fromage et ail, bouchées pomme-caramel, mini-cheesecakes...

Par Amandine Bernardi
Chez Larousse

|

Auteur

Amandine Bernardi

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine au robot

Apéro party à l'Air Fryer

Amandine Bernardi

Paru le 11/03/2026

288 pages

Larousse

19,99 €

9782036088238
© Notice établie par ORB
