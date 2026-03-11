Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Cars. Dès 2 ans. L'histoire : Flash McQueen est une star montante des courses automobiles. Son plus grand rêve est de remporter la célèbre Piston Cup ! Mais lorsque le bolide rouge se retrouve bloqué dans la petite ville de Radiator Springs, il ne s'attend pas à ce que sa vie prenne un tel tournant...