101 Dalmatiens

Disney

Revivez vos plus belles émotions de cinéma avec l'histoire du film, racontée plan par plan, dans un album graphique inédit ! - Dans ce grand livre relié de 48 pages, retrouvez l'histoire incontournable du classique Disney : Les 101 Dalmatiens. - Ce bel album illustré retrace les moments clés, qui ont été entièrement redessinés à l'aquarelle. - Cet ouvrage, qui se lit à la façon d'une BD, reprend les dialogues originaux du film, pour replonger au coeur de ce récit iconique. Dès 6 ans. L'histoire : Pongo et Perdita, un heureux couple de dalmatiens, viennent d'avoir quinze adorables chiots. Mais leur bonheur est perturbé par l'abominable Cruella d'Enfer qui convoite les chiots pour s'en faire un manteau de fourrure. Un soir, elle met son plan à exécution et envoie ses hommes de main capturer les bébés chiens...

Par Disney
Chez Hachette

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

101 Dalmatiens

Disney trad. Anne-Laure Estèves

Paru le 11/03/2026

48 pages

Hachette

12,90 €

9782017367628
