Enquête au poil

Quand la tranquillité d'une petite ville est troublée par une étrange disparition, c'est à vous de mener l'enquête ! A chaque page, découvrez des scènes cozy à colorier et ouvrez l'oeil : des indices se cachent dans les moindres détails. Donnez vie à l'univers chaleureux de Maple Creek et avancez pas à pas pour résoudre le mystère ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges