Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Contes de fées

MILK

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Le Chat Botté, La Reine des Neiges... Redécouvrez tous les contes de votre enfance, réimaginés de manière adorable. Alors attrapez vos crayons et donnez des couleurs à ce monde féérique 100 % cozy ! 1/ CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques ; 2/ MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages ; 3/ PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes !

Par MILK
Chez Hachette

|

Auteur

MILK

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contes de fées par MILK

Commenter ce livre

 

Contes de fées

MILK

Paru le 18/03/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017352884
9782017352884
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.