Contes de fées

Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Le Chat Botté, La Reine des Neiges... Redécouvrez tous les contes de votre enfance, réimaginés de manière adorable. Alors attrapez vos crayons et donnez des couleurs à ce monde féérique 100 % cozy ! 1/ CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques ; 2/ MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages ; 3/ PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes !