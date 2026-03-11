Inscription
#Roman francophone

Prisme

Annika Scheffel

ActuaLitté
Rio a dix-sept ans. Depuis la mort de sa soeur jumelle, Mavis, il vit dans un monde de gris, prisonnier de souvenirs qu'il ne parvient pas à affronter. Ses parents, tous deux musiciens, se débattent dans leur propre chagrin, et les amis de toujours font ce qu'ils peuvent pour le retenir à la surface. C'est dans la cour de son immeuble, au hasard d'un été suspendu, que Rio rencontre Franz, un voisin mystérieux, au regard calme et à l'humour discret, que tout le monde surnomme "Dracula" . Entre eux naît une amitié inattendue, faite de silences et de gestes minuscules. Une présence stable, qui devient bientôt essentielle. Peu à peu, Franz l'aide à apprivoiser la peur, à redécouvrir la musique, à se réconcilier avec les couleurs du monde. Mais l'ombre de Mavis plane toujours, entre culpabilité et tendresse, et Rio devra apprendre à vivre non pas sans elle, mais avec ce qu'elle lui a laissé. Entre la perte et la lumière, Prisme raconte la guérison d'un coeur adolescent, la rencontre de deux âmes qui s'apprivoisent, et la promesse douce que, parfois, aimer suffit à respirer de nouveau.

Par Annika Scheffel
Chez Arvis Editions

|

Auteur

Annika Scheffel

Editeur

Arvis Editions

Genre

Romance et érotique LGBT

Prisme

Annika Scheffel trad. Marie Jambel

Paru le 11/03/2026

450 pages

Arvis Editions

21,90 €

ActuaLitté
9791097790547
