Un éclat dans le marbre

Guillaume Dorvillé

Encadrées par deux séries de 50 dessins, deux séries de 50 poèmes : voici " Eclats de marbre " de Guillaume Dorvillé. Des séries comme des précipités chimiques : ça se diffuse, ça se répond, c'est urgent. Les tombes se suivent, c'est un motif, ça a l'air vrai, le langage fait le vrai. Ses dessins sont à prises rapides sur le réel. Immédiats, ils clament des slogans et des symboles déchus. La révolte sociale crève la page, sans fioriture. De l'intime au médiatique tout est matière à dire un monde au bord de la rupture, mais pas maintenant, pas tant qu'on a encore quelque chose à gerber.

Par Guillaume Dorvillé
Chez Editions Vanloo

|

Auteur

Guillaume Dorvillé

Editeur

Editions Vanloo

Genre

Poésie

Un éclat dans le marbre

Guillaume Dorvillé

Paru le 11/03/2026

150 pages

Editions Vanloo

18,00 €

9791093160948
© Notice établie par ORB
