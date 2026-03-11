Hors Cadre

Un texte qui révèle l'une des actrices les plus hors normes de sa génération sous un angle nouveau : fragile, sensible, et pudique. " Contrairement à vous, Madame Bellucci a gardé toute sa dignité ". Les mots de l'avocat général résonnent dans le tribunal de Nanterre. Dans quelques minutes, l'homme assis sur le banc des accusés va être écroué au motif d'avoir harcelé en ligne l'actrice Nikita Bellucci, connue pour ses productions pour adultes. En une phrase, l'institution publique vient de la rassurer sur sa légitimité de femme. Le porno, elle n'est pas tombée dedans. Elle l'a choisi, délibérément, comme un moyen ultime de se réconcilier avec le regard des hommes, à défaut d'avoir obtenu l'attention du premier d'entre eux. Issue d'une famille dysfonctionnelle, Nikita va faire de ce parcours chaotique une source de motivation, de rage et d'engagement. Elle sera de tous les combats : contre la stigmatisation des actrices, contre l'accessibilité du X aux mineurs, pour l'émancipation des femmes... En toile de fond, les affaires French Bukkake et Jacquie et Michel secouent l'opinion publique. Nikita est aux premières loges et n'hésite pas à prendre la parole dans les médias. S'en suit de multiples procédures judiciaires dont elle sort victorieuse à chaque fois. De son corps, elle a fait une arme militante. Devenue maman de deux enfants, mariée et productrice, Nikita montre qu'il est possible de fonder une famille et de réaliser un contenu pour adultes éthique, différent des productions mainstream. Un texte qui révèle l'une des actrices les plus hors normes de sa génération sous un angle nouveau : fragile, sensible, et pudique.