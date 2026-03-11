Le carnet de Malek

Alors qu'ils ont enfin réussi à décrypter la lettre envoyée par Malek, Khadidja et ses amis se retrouvent malgré eux liés aux affaires des Indépendantistes. Ces derniers militent contre le gouvernement français à Alger et ils assurent aux enfants que la seule façon de faire sortir Malek de prison est de mettre la main sur son carnet. Mais ils sembleraient qu'ils ne soient pas les seuls à s'y intéresser... Une histoire d'amitié entre des enfants de milieux et communautés différents d'Alger à l'été 55 Ce magnifique récit d'aventure et d'amitié à hauteur d'enfants propose d'ouvrir le dialogue intergénérationnel autour d'une période et d'un conflit encore tabous. Un ouvrage ludique et pédagogique Cet album est l'adaptation en bande dessinée de la série animée écrite par Alice Zeniter et Alice Carré, diffusée par France Télévision. Un dossier documentaire de 8 pages complète la BD afin de permettre aux enfants de mieux comprendre le contexte et les enjeux de l'histoire.