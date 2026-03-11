Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Le carnet de Malek

Capucine Lewalle, Alice Zeniter, Alice Carré

Alors qu'ils ont enfin réussi à décrypter la lettre envoyée par Malek, Khadidja et ses amis se retrouvent malgré eux liés aux affaires des Indépendantistes. Ces derniers militent contre le gouvernement français à Alger et ils assurent aux enfants que la seule façon de faire sortir Malek de prison est de mettre la main sur son carnet. Mais ils sembleraient qu'ils ne soient pas les seuls à s'y intéresser... Une histoire d'amitié entre des enfants de milieux et communautés différents d'Alger à l'été 55 Ce magnifique récit d'aventure et d'amitié à hauteur d'enfants propose d'ouvrir le dialogue intergénérationnel autour d'une période et d'un conflit encore tabous. Un ouvrage ludique et pédagogique Cet album est l'adaptation en bande dessinée de la série animée écrite par Alice Zeniter et Alice Carré, diffusée par France Télévision. Un dossier documentaire de 8 pages complète la BD afin de permettre aux enfants de mieux comprendre le contexte et les enjeux de l'histoire.

Par Capucine Lewalle, Alice Zeniter, Alice Carré
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Capucine Lewalle, Alice Zeniter, Alice Carré

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

BD jeunesse divers

Le carnet de Malek

Capucine Lewalle, Alice Zeniter, Alice Carré

Paru le 11/03/2026

56 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

9791036366628
