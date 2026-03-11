Inscription
#Roman francophone

La boutique des objets abandonnés

Marianne Cronin

Un roman émouvant et enchanteur qui célèbre la magie des objets et les liens inattendus qui nous unissent aux autres Eddie Winston, quatre-vingt-dix ans, retraité et bénévole dans une boutique solidaire, a une passion secrète : sauver des objets parmi les donations, dans l'espoir qu'un proche revienne les chercher. C'est ainsi qu'il met de côté une paire de Converse gribouillée, vestige d'une histoire d'amour tragique, déposée par Bella. Quand la jeune femme réapparaît, ce n'est pas pour récupérer ses chaussures, mais pour offrir à Eddie un défi inattendu : l'aider à trouver l'amour ! Entre conseils de séduction décalés et situations cocasses, ce duo improbable prouve qu'il n'y a pas d'âge pour les secondes chances et les fous rires. Et qu'à quatre-vingt-dix ans, habillé de sa plus belle chemise en soie vert émeraude ornée de guépards, on peut vivre une grande aventure. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Jessica Shapiro A propos de l'autrice Marianne Cronin est née en 1990 et vit près de Birmingham. La Boutique des objets abandonnés est son deuxième roman. "Un magnifique roman, lumineux, qui redonne le sourire". Camille, coup de coeur de la librairie Une autre page (Croissy) "Ce roman est une ode à l'amour sous toutes ses formes. [... ] Un message d'espoir, celui que tout reste possible". livresouslesetoiles, lectrice Babelio "Un vrai coup de coeur pour ce livre ! Si vous ne croyez plus en l'amour et en l'amitié, il y a de forte chance pour que cette histoire vous fasse changer d'avis. Un livre rempli d'espoir, celui de toujours y croire car il n'est jamais trop tard. Un véritable tourbillon d'émotions. C'est l'histoire d'une rencontre improbable, d'une amitié incroyable, une histoire d'amour bouleversante, mais c'est surtout une histoire débordante d'humanité". My littles Books

Par Marianne Cronin
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Marianne Cronin

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

La boutique des objets abandonnés

Marianne Cronin trad. Jessica Shapiro

Paru le 11/03/2026

329 pages

HarperCollins France

8,60 €

