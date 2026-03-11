Inscription
#Roman étranger

La librairie des cerisiers en fleurs

Takuya Asakura

Bienvenue à la librairie des cerisiers en fleurs, un refuge pour les amoureux des livres qui n'apparaît que pendant la fugace saison où fleurissent les cerisiers. Nichée au coeur de délicats pétales roses, la librairie des cerisiers en fleurs dégage un charme ancien et l'odeur apaisante du café fraîchement préparé. Ici, Sakura, la mystérieuse propriétaire, et sa chatte calico, Kobako, accueillent les âmes en quête de réconfort et de guérison. Dans cette oasis de sérénité, elles aident leurs visiteurs à affronter leur tristesse grâce au pouvoir des histoires et leur montrent le chemin d'un nouveau départ, empreint d'espoir. Parviendront-elles à guérir chacun de ceux qui franchissent leur seuil ? Un voyage délicat où les coeurs meurtris retrouvent la paix et les âmes s'ouvrent à un printemps plein de promesses. Traduit du japonais par Anne-Claire Leroux A propos de l'auteur : Né à Sapporo en 1966, TAKUYA ASAKURA est diplômé de l'université de Tokyo. Il a remporté le premier grand prix "This Mystery is Amazing ! " en 2002 pour son roman Yokkakan no Kiseki, qui a été adapté au cinéma et s'est vendu à plus de 1, 3 million d'exemplaires. Egalement traducteur, il a notamment traduit La Bibliothèque de minuit de Matt Haig en japonais.

Par Takuya Asakura
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Takuya Asakura

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature japonaise

La librairie des cerisiers en fleurs

Takuya Asakura

Paru le 11/03/2026

219 pages

HarperCollins France

19,90 €

9791033924692
