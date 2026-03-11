Inscription
#Album jeunesse

Non-Non trouve un bidule

Magali Le Huche, Pauline Pinson

ActuaLitté
Non-Non cueille tranquillement des cerises lorsqu'un objet lui tombe sur la tête. Quel est ce bidule ? Il s'interroge sur la nature du truc et va demander leur avis à ses amis qui ont tous des théories plus farfelues les unes que les autres. Non-Non, un héros pour les 3-6 ans, qui dédramatise avec humour le quotidien Des histoires à lire en famille pour des moments de rigolade. Les problèmes de Non-Non sont universels, heureusement, il est toujours bien entouré par sa bande de copains attachante pour les résoudre. Un livre à manipuler signé Magali Le Huche et Pauline Pinson Un album avec plein de flaps à ouvrir et des petits détails à observer pour une lecture interactive parent-enfant. Une création de Magali Le Huche et Pauline Pinson, le duo star du best-seller Poisson fesse.

Par Magali Le Huche, Pauline Pinson
Chez Tourbillon

|

Auteur

Magali Le Huche, Pauline Pinson

Editeur

Tourbillon

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Non-Non trouve un bidule

Magali Le Huche, Pauline Pinson

Paru le 11/03/2026

28 pages

Tourbillon

12,50 €

9791027613052
