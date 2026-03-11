Les intelligences artificielles génératives ont cessé d'être des outils purement techniques : elles s'invitent dans nos imaginaires, nos émotions, nos récits. Dans cet essai à la fois limpide et solidement documenté, Bertrand Misonne nous propose de prendre un temps d'avance. Coordonnateur d'un projet sur les IA à la Commission européenne, spécialiste de l'analyse de texte, il interroge ici l'impact culturel, cognitif et politique de ces IA qui se veulent "créatives". Peut-on encore parler de création, lorsque le processus est automatisé ? Que devient l'artiste, face à la machine qui génère ? Et surtout : quelles influences ces contenus fabriqués à la demande exercent-ils déjà sur nos désirs, nos valeurs, nos repères ? A la frontière entre la philosophie de la technologie, la critique culturelle et l'analyse politique, Mona L'IA est un ouvrage essentiel pour comprendre le basculement civilisationnel en cours mais accessible à tous et traité avec humour.