Le leader égaré

Jean-François Henri

Quelques années après avoir complété sa Quête de soi, Gustave Hains ne progresse plus. Pire encore, ses feux intérieurs sont de retour et brûlent de nouveau. Qu'est-ce qui le hante toujours ? Entre un étrange ciné-parc, d'anciennes pyramides et une confrérie secrète, le temps revêtira de nouveaux habits : hier, aujourd'hui et demain. Après avoir appris à distinguer le désert au-delà des grains de sable, Gustave découvrira l'existence d'autres déserts où se camouflent des héritages oubliés et de mystérieuses cicatrices. Et si sa vie actuelle n'était ni la première ni la dernière ? Lumineuse et rafraîchissante, cette histoire parle au coeur et inspire l'âme, tout en nourrissant l'esprit. Découvrez la transformation de Gustave, d'un leader égaré esclave du temps qui court après son ombre à un leader libéré qui danse avec elle, en marge du temps.

Par Jean-François Henri
Chez Performance Edition

Auteur

Jean-François Henri

Editeur

Performance Edition

Genre

Littérature française

Le leader égaré

Jean-François Henri

Paru le 11/03/2026

256 pages

Performance Edition

18,00 €

9782925524182
