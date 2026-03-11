Les défis de la vie racontés aux enfants

Dans leur quotidien, les enfants rencontrent des défis qui les amènent à ressentir des émotions variées. Colère, peur, tristesse, timidité et anxiété peuvent surgir dans plusieurs situations comme : l'arrivée d'un bébé ; le départ d'un être cher ; la rentrée à la garderie ou à l'école ; la séparation de leurs parents ; un déménagement ; et bien d'autres ! A travers vingt petites histoires sous la forme d'allégories, les enfants s'identifieront aux personnages qui vivent des difficultés familiales et relationnelles semblables aux leurs. Ceux-ci les accompagneront pas à pas dans l'analyse de leurs émotions et la découverte de solutions. Une section s'adresse également aux parents et personnes intervenantes, afin de les guider dans l'utilisation de ces contes.