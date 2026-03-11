Les défis de la vie racontés aux enfants

Dans leur quotidien, les enfants rencontrent des défis qui les amènent à ressentir des émotions variées. Colère, peur, tristesse, timidité et anxiété peuvent surgir dans plusieurs situations comme : l'arrivée d'un bébé ; le départ d'un être cher ; la rentrée à la garderie ou à l'école ; la séparation de leurs parents ; un déménagement ; et bien d'autres ! A travers vingt petites histoires sous la forme d'allégories, les enfants s'identifieront aux personnages qui vivent des difficultés familiales et relationnelles semblables aux leurs. Ceux-ci les accompagneront pas à pas dans l'analyse de leurs émotions et la découverte de solutions. Une section s'adresse également aux parents et personnes intervenantes, afin de les guider dans l'utilisation de ces contes.
Par
Solène Bourque, Jean Morin Chez
Editions de Mortagne
