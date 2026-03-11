Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le petit peuple Tome 3

Sepia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bera vit seule en ermite au coeur de la forêt avec le bébé qu'elle a eu avec Rigan. Après les attaques de guêpes ou de lézards le jour, les nuits sont hantées par les cauchemars. Mais la lutine, si jeune est déjà veuve, semble préférer cette vie difficile qu'affronter le jugement des autres membres du Petit Peuple. Une lettre de Fanette, qui se lamente d'une guerre mondiale s'abattant chez les humains, alerte Bera sur l'avenir sombre qui attend également les lutins si elle n'arrive pas à les réunir. Elle rentre au village, soulagée par l'accueil aimant de sa famille et affronte la foule des lutins pour leur proposer un grand rassemblement festif : les Jeux Lutiniques. Bera et ses compagnons fidèles vont partir à la rencontre d'autres membres du Petit Peuple pour leur demander de participer au jeux. Mais les oppositions sont nombreuses : lutins Sylvains et Korrigans rebelles, dirigés par sa véhémente cousine Valia, Kobolds farceurs et Gnomes têtus enfouis sous terre... le conflit sera t'il inévitable ?

Par Sepia
Chez EP média

|

Auteur

Sepia

Editeur

EP média

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit peuple Tome 3 par Sepia

Commenter ce livre

 

Le petit peuple Tome 3

Sepia

Paru le 25/03/2026

56 pages

EP média

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889326990
9782889326990
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.