Le petit peuple Tome 3

Bera vit seule en ermite au coeur de la forêt avec le bébé qu'elle a eu avec Rigan. Après les attaques de guêpes ou de lézards le jour, les nuits sont hantées par les cauchemars. Mais la lutine, si jeune est déjà veuve, semble préférer cette vie difficile qu'affronter le jugement des autres membres du Petit Peuple. Une lettre de Fanette, qui se lamente d'une guerre mondiale s'abattant chez les humains, alerte Bera sur l'avenir sombre qui attend également les lutins si elle n'arrive pas à les réunir. Elle rentre au village, soulagée par l'accueil aimant de sa famille et affronte la foule des lutins pour leur proposer un grand rassemblement festif : les Jeux Lutiniques. Bera et ses compagnons fidèles vont partir à la rencontre d'autres membres du Petit Peuple pour leur demander de participer au jeux. Mais les oppositions sont nombreuses : lutins Sylvains et Korrigans rebelles, dirigés par sa véhémente cousine Valia, Kobolds farceurs et Gnomes têtus enfouis sous terre... le conflit sera t'il inévitable ?