P'tit con, vieux con

Judith Aisinber

Dans cet ouvrage tiré de son expérience et de la réalité du terrain, Judith Aisinber nous livre les fruits de trente années de pratique passées à aider les adolescents et leurs parents, en tant que bénévole tout d'abord, puis en tant que professionnelle certifiée. Elle y aborde les grands enjeux de l'adolescence (scolarité, sexualité, famille, estime de soi...), ainsi que les sujets plus délicats, dont la maltraitance, les addictions, les troubles alimentaires et les tentatives de suicide, et nous livre ici les clés d'une relation parent-enfant épanouie et d'un lien à la fois durable et de qualité au cours de cette période riche en défis, mais également en opportunités, qu'est l'adolescence.

Judith Aisinber

Satas

Genre

Adolescence

P'tit con, vieux con

Paru le 11/03/2026

334 pages

14,90 €

9782872933044
