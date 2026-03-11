Inscription
Les grandes clés initiatiques dévoilées

Paul Sanda

Et si l'histoire que l'on vous a racontée cachait une autre vérité ? Ce livre révèle un savoir ancien parfois codé, souvent oublié, en tous les cas longtemps resté secret. Ces clés majeures issues des grandes traditions ésotériques d'Occident évoquent la véritable lignée de Marie-Madeleine, les secrets du chemin de Compostelle, la fabrication réelle de la pierre philosophale, les mystères du véritable Prieuré de Sion ou encore la coupe immémoriale des Cathares. A travers la Gnose, l'alchimie spirituelle, l'astrologie sacrée et d'anciennes transmissions, ce livre est une invitation à ouvrir les portes d'une exploration consciente, loin de croyances ou de théories farfelues et à retrouver des clés. Précisément celles d'une connaissance précieuse qui peut transformer votre vie.

Par Paul Sanda
Chez Trajectoire

Auteur

Paul Sanda

Editeur

Trajectoire

Genre

Esotérisme

Les grandes clés initiatiques dévoilées

Paul Sanda

Paru le 11/03/2026

384 pages

Trajectoire

25,50 €

9782841979219
