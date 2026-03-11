Inscription
#Roman francophone

Trans-parente

Florence Baltisberger, Fabienne Rindlisbacher

Fabienne nous ouvre la porte de son parcours de maman dans la transition de Sarah, qui a permis à Rémi de trouver sa place. Ce qui est raconté n'est ni vérité, ni leçon : chaque histoire de transition est unique et singulière, propre à chaque famille. Il n'y a pas de juste ou de faux. La tristesse, l'épuisement, les peurs et les doutes sont légitimes. Mais l'amour pour son enfant peut tout : il est un phare, un moteur, une attache, une force.

Par Florence Baltisberger, Fabienne Rindlisbacher
Chez Editions d'en bas

Auteur

Florence Baltisberger, Fabienne Rindlisbacher

Editeur

Editions d'en bas

Genre

sociologie du genre

Trans-parente

Florence Baltisberger, Fabienne Rindlisbacher

Paru le 11/03/2026

88 pages

Editions d'en bas

14,00 €

9782829006906
