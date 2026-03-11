Trans-parente

Fabienne nous ouvre la porte de son parcours de maman dans la transition de Sarah, qui a permis à Rémi de trouver sa place. Ce qui est raconté n'est ni vérité, ni leçon : chaque histoire de transition est unique et singulière, propre à chaque famille. Il n'y a pas de juste ou de faux. La tristesse, l'épuisement, les peurs et les doutes sont légitimes. Mais l'amour pour son enfant peut tout : il est un phare, un moteur, une attache, une force.