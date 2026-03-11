Inscription
His Tesoro

Alina Khawaja, Emilia Rossi

Sofiya a toujours été tenue à l'écart des affaires de son père, un redoutable mafieux. Atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos qui affaiblit son corps, la princesse de la Bratva n'a jamais réussi à trouver grâce à ses yeux. Jusqu'au jour où, pour conclure une alliance, ce géniteur qu'elle déteste l'offre en mariage. Chef des Cinq Familles, Matteo contrôle la ville de New York, mais les assauts ennemis se multiplient. Sa seule issue : épouser la timide Sofiya. Mais, depuis l'assassinat brutal de ses parents, il craint que ses proches ne soient pris pour cible et refuse de s'attacher à qui que ce soit. Matteo est bien décidé à traiter Sofiya comme une simple colocataire. Et la jeune femme, qui a toujours vécu dans la peur de ses parents abusifs, n'ose rien attendre de ce mari froid et distant. Pourtant, ils ne peuvent empêcher cette irrésistible attirance qui menace de submerger leurs vies tout entières...

Par Alina Khawaja, Emilia Rossi
Chez City Editions

|

Auteur

Alina Khawaja, Emilia Rossi

Editeur

City Editions

Genre

Romance sexy

His Tesoro

Alina Khawaja, Emilia Rossi trad. Marie-Thérèse Coelho

Paru le 11/03/2026

492 pages

City Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782824626529
