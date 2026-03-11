His Tesoro

Sofiya a toujours été tenue à l'écart des affaires de son père, un redoutable mafieux. Atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos qui affaiblit son corps, la princesse de la Bratva n'a jamais réussi à trouver grâce à ses yeux. Jusqu'au jour où, pour conclure une alliance, ce géniteur qu'elle déteste l'offre en mariage. Chef des Cinq Familles, Matteo contrôle la ville de New York, mais les assauts ennemis se multiplient. Sa seule issue : épouser la timide Sofiya. Mais, depuis l'assassinat brutal de ses parents, il craint que ses proches ne soient pris pour cible et refuse de s'attacher à qui que ce soit. Matteo est bien décidé à traiter Sofiya comme une simple colocataire. Et la jeune femme, qui a toujours vécu dans la peur de ses parents abusifs, n'ose rien attendre de ce mari froid et distant. Pourtant, ils ne peuvent empêcher cette irrésistible attirance qui menace de submerger leurs vies tout entières...