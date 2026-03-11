Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

A Kiss of Iron

Clare Sager

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au jeu des intrigues de cour, la moindre manoeuvre peut s'avérer fatale. Une chose est sûre : l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier... Au royaume d'Albion, la cour est en ébullition : les faes se montrent pour la première fois depuis des siècles. Loin de la capitale, Kat, une noble désargentée, se livre au vol de grand chemin pour survivre. Quand elle est convoquée par la Couronne, elle craint le pire. Etrangement, ce n'est pas une condamnation qui l'attend au palais, mais un marché lucratif : lord Cavendish, bras droit de la reine, a besoin d'une espionne afin de découvrir les intentions de la délégation fae. Pour cela, Kat doit séduire l'un des leurs. Bastian Marwood est beau et sans pitié. C'est aussi un fae que Kat a détroussé. Contre toute attente, il ne la dénonce pas. Il semble même charmé. Mais les apparences sont trompeuses, et si Kat veut accomplir sa mission, il lui faudra maîtriser le jeu cruel des intrigues politiques... "Un palais de colère et de brume rencontre Bridgerton et Le Pont des tempêtes. Un mélange parfait ! " Charlie's Book Recs "A Kiss of Iron m'a happée dès la première page avec sa trame riche pleine de magie, d'intrigues et de personnages complexes. Cette romantasy somptueuse vous donnera désespérément envie d'en lire plus ! Et Bastian ? Bonjour, mon nouveau book boyfriend. Si vous aimez le trope touch her and die, la romance slow-burn et une héroïne forte, alors vous dévorerez A Kiss of Iron". Helen Scheuerer, autrice de Le Sang et l'Acier "Un chef d'oeuvre". Meg Cowley

Par Clare Sager
Chez Milady

|

Auteur

Clare Sager

Editeur

Milady

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A Kiss of Iron par Clare Sager

Commenter ce livre

 

A Kiss of Iron

Clare Sager trad. Elsa Ganem

Paru le 11/03/2026

640 pages

Milady

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811224769
9782811224769
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.