Au jeu des intrigues de cour, la moindre manoeuvre peut s'avérer fatale. Une chose est sûre : l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier... Au royaume d'Albion, la cour est en ébullition : les faes se montrent pour la première fois depuis des siècles. Loin de la capitale, Kat, une noble désargentée, se livre au vol de grand chemin pour survivre. Quand elle est convoquée par la Couronne, elle craint le pire. Etrangement, ce n'est pas une condamnation qui l'attend au palais, mais un marché lucratif : lord Cavendish, bras droit de la reine, a besoin d'une espionne afin de découvrir les intentions de la délégation fae. Pour cela, Kat doit séduire l'un des leurs. Bastian Marwood est beau et sans pitié. C'est aussi un fae que Kat a détroussé. Contre toute attente, il ne la dénonce pas. Il semble même charmé. Mais les apparences sont trompeuses, et si Kat veut accomplir sa mission, il lui faudra maîtriser le jeu cruel des intrigues politiques... "Un palais de colère et de brume rencontre Bridgerton et Le Pont des tempêtes. Un mélange parfait ! " Charlie's Book Recs "A Kiss of Iron m'a happée dès la première page avec sa trame riche pleine de magie, d'intrigues et de personnages complexes. Cette romantasy somptueuse vous donnera désespérément envie d'en lire plus ! Et Bastian ? Bonjour, mon nouveau book boyfriend. Si vous aimez le trope touch her and die, la romance slow-burn et une héroïne forte, alors vous dévorerez A Kiss of Iron". Helen Scheuerer, autrice de Le Sang et l'Acier "Un chef d'oeuvre". Meg Cowley