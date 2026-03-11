Artiste majeur de l'art du XX siècle, Henri Matisse est souvent célébré comme le peintre de la couleur, de la lumière et de la joie de vivre. Mais cette apparente simplicité est le fruit d'un travail d'une rigueur extrême, d'une recherche ininterrompue, accompagnée d'une réflexion profonde sur la fonction même de l'art. De ses débuts fauves, marqués par l'explosion de la couleur pure, à ses grandes compositions décoratives, Matisse n'a cessé de renouveler son langage. Au fil des décennies, son oeuvre évolue vers une forme d'épure, où la ligne et la couleur deviennent les fondements d'un art qui se veut sensuel et spirituel. Dans les années 1940, malgré la maladie, il entame l'ultime chapitre de son oeuvre : les célèbres papiers découpés, véritables chorégraphies colorées qui transforment la peinture en espace vivant. La collection L'Art en lumière propose une exploration de l'oeuvre des plus grands peintres dans un format raffiné, sublimé par une reliure luxueuse associant toile soyeuse, titre et jaspage métalliques miroitants. Chaque ouvrage met en "lumière" le travail de l'artiste et les moments clefs de sa carrière. Une soixantaine d'oeuvres sont accompagnées, pour les plus emblématiques d'entre elles, d'une courte notice explicative. Le lecteur est ainsi invité à une véritable visite guidée au coeur de la création.