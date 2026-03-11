Inscription
#Polar

L'Absence selon Camille

Benjamin Fogel

ActuaLitté
2060 : la vie en ligne a supplanté la vie réelle. "Malgré la transparence, on vous ment" : ce slogan qui vient d'apparaitre sur les murs de Paris inquiète les forces de l'ordre. Sébastien Mille, vieux flic bénévole, et sa fille, la commissaire Holly Mille, enquêtent sur l'origine de ces graffitis. Léonard Parvel, 13 ans, fait partie des taggeurs. Persuadé que son père disparu est membres des Obscuranets, mouvement révolutionnaire qui lutte contre la prolifération du virtuel, il participe à des actions insurrectionnelles dans l'espoir de retrouver sa trace.

Par Benjamin Fogel
Chez Rivages

|

Auteur

Benjamin Fogel

Editeur

Rivages

Genre

Thrillers

L'Absence selon Camille

Benjamin Fogel

Paru le 11/03/2026

381 pages

Rivages

9,80 €

ActuaLitté
9782743670054
