L'Oracle de la sagesse émotionnelle

Claudia Sartori

Cet oracle, inspiré des grands enseignements de la vie, vous guidera dans votre parcours personnel. Les cartes délivrent chacune un message profond, une clé de compréhension, et parfois une invitation à l'action. Un compagnon sensible pour mieux traverser les épreuves, écouter ses ressentis et se reconnecter à soi. 52 cartes dont certaines avec des points d'acupuncture pour gérer les fluctuations émotionnelles ainsi qu'un livret en couleurs pour approfondir chaque message et trouver des correspondances au sein de l'oracle

Par Claudia Sartori
Chez Editions Jacques Grancher

Auteur

Claudia Sartori

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Arts divinatoires

L'Oracle de la sagesse émotionnelle

Claudia Sartori

Paru le 11/03/2026

128 pages

Editions Jacques Grancher

23,00 €

9782733916100
