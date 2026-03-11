L'Oracle de la sagesse émotionnelle

Cet oracle, inspiré des grands enseignements de la vie, vous guidera dans votre parcours personnel. Les cartes délivrent chacune un message profond, une clé de compréhension, et parfois une invitation à l'action. Un compagnon sensible pour mieux traverser les épreuves, écouter ses ressentis et se reconnecter à soi. 52 cartes dont certaines avec des points d'acupuncture pour gérer les fluctuations émotionnelles ainsi qu'un livret en couleurs pour approfondir chaque message et trouver des correspondances au sein de l'oracle
Par
Claudia Sartori Chez
Editions Jacques Grancher
