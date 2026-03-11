Inscription
#Essais

Les pingouins ne sauveront pas la banquise

Mélusine Boon-Falleur

On le sait, la vie sur Terre est en danger. Pourtant, si les politiques, les institutions et les individus ont connaissance du problème, notre réponse se caractérise surtout par notre inaction. La mauvaise nouvelle est que les pingouins ne sauveront pas la banquise. Seuls nous, les humains, avons la capacité de résoudre la crise écologique que nous avons engendrée. La bonne nouvelle est que la recherche scientifique trouve des solutions. Mélusine Boon-Falleur lève un à un nos obstacles psychologiques à l'action environnementale et identifie des outils simples, concrets, pour sortir de l'impasse. Manier des ordres de grandeur intelligibles, mobiliser l'engagement émotionnel, simplifier les pratiques durables... Nous disposons d'un arsenal de leviers pour enfin passer à l'action à l'échelle collective.

Par Mélusine Boon-Falleur
Chez Jean-Claude Lattès

Auteur

Mélusine Boon-Falleur

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Société

Les pingouins ne sauveront pas la banquise

Mélusine Boon-Falleur

Paru le 11/03/2026

224 pages

Jean-Claude Lattès

19,50 €

9782709674010
