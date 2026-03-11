F*uck tes traumas

Tu savais que ce livre a déjà aidé plus de 5 millions de personnes dans le monde ? ! Anxiété, autosabotage, stress chronique, dépression, addictions... Tu t'es déjà demandé pourquoi tu réagis " trop fort ", ou pas comme les autres ? Pourquoi tu as l'impression de tourner en rond, coincé·e dans les mêmes schémas encore et encore ? Ce n'est pas que dans ta tête. Tes traumas - petits ou grands, enfouis ou encore à vif - ont laissé des traces. Ils ont façonné ton cerveau et influencent tes comportements, tes émotions, tes relations. La vraie question, c'est comment arrêter de subir et reprendre le contrôle sur tes réactions ? C'est là que ce livre peut changer ta vie. Dans cette BD, le Dr Faith t'explique, avec une rigueur scientifique, l'impact du traumatisme sur ton cerveau, et pose des mots sur ce que tu vis. Surtout, elle te donne des outils concrets pour reprogrammer ton cerveau, te libérer de tes traumas, anciens et récents, et avancer, enfin !