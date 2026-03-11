La forêt pour maison

"1er mai 2022. C'est le grand jour ! Nous allons passer quatre mois en autonomie. Seuls, accompagnés uniquement de nos poules, dans une petite cabane ouverte au vent, au sein d'une forêt du Morvan bordée de deux étangs. Ce matin, il fait 2 °C et il pleut. Nous sommes à deux heures de marche du premier village où nous comptons ne pas mettre les pieds pendant cent-vingt jours. Cela promet... " Voici l'histoire vraie de deux jeunes qui ont voulu comprendre comment vivre autrement, plus simplement, plus justement. Ni guide de survie ni manifeste, ce livre est leur carnet de bord, ponctué de schémas explicatifs explicitant les low-tech mises en oeuvre pour une vie sobre et respectueuse du vivant. Une expérience brute, sincère, parfois rude, souvent lumineuse, qui révèle autant le monde que ceux qui l'habitent.