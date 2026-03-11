Inscription
La forêt pour maison

Robin Amaz, Blandine Rouche

"1er mai 2022. C'est le grand jour ! Nous allons passer quatre mois en autonomie. Seuls, accompagnés uniquement de nos poules, dans une petite cabane ouverte au vent, au sein d'une forêt du Morvan bordée de deux étangs. Ce matin, il fait 2 °C et il pleut. Nous sommes à deux heures de marche du premier village où nous comptons ne pas mettre les pieds pendant cent-vingt jours. Cela promet... " Voici l'histoire vraie de deux jeunes qui ont voulu comprendre comment vivre autrement, plus simplement, plus justement. Ni guide de survie ni manifeste, ce livre est leur carnet de bord, ponctué de schémas explicatifs explicitant les low-tech mises en oeuvre pour une vie sobre et respectueuse du vivant. Une expérience brute, sincère, parfois rude, souvent lumineuse, qui révèle autant le monde que ceux qui l'habitent.

Par Robin Amaz, Blandine Rouche
Chez Marabout

|

Auteur

Robin Amaz, Blandine Rouche

Editeur

Marabout

Genre

Milieux naturels

La forêt pour maison

Robin Amaz, Blandine Rouche

Paru le 11/03/2026

237 pages

Marabout

17,90 €

