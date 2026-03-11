L'inconnue du lavoir

Alors que le Baudet'stival bat son plein dans la petite ville de Bertrix en Ardenne belge, quatre ados décident de s'éloigner un instant de la fête pour aller chercher des boissons cachées dans l'ancien lavoir. Mais dans l'obscurité, une silhouette étrange les glace sur place. Puis, un gémissement à peine audible les pousse à alerter les secours. Une femme, gravement blessée, en est extraite et conduite à l'hôpital. Personne ne sait qui elle est. Elle-même ne se souvient de rien. Quelle est son identité ? Que lui est-il arrivé ? Dans cette région d'ordinaire si tranquille, d'autres crimes secouent bientôt la population. Et si tout était lié ? Un mystère haletant où les secrets rôdent dans l'ombre... et où chaque réponse soulève de nouvelles questions.