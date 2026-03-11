Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

L'inconnue du lavoir

Dan Léonard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que le Baudet'stival bat son plein dans la petite ville de Bertrix en Ardenne belge, quatre ados décident de s'éloigner un instant de la fête pour aller chercher des boissons cachées dans l'ancien lavoir. Mais dans l'obscurité, une silhouette étrange les glace sur place. Puis, un gémissement à peine audible les pousse à alerter les secours. Une femme, gravement blessée, en est extraite et conduite à l'hôpital. Personne ne sait qui elle est. Elle-même ne se souvient de rien. Quelle est son identité ? Que lui est-il arrivé ? Dans cette région d'ordinaire si tranquille, d'autres crimes secouent bientôt la population. Et si tout était lié ? Un mystère haletant où les secrets rôdent dans l'ombre... et où chaque réponse soulève de nouvelles questions.

Par Dan Léonard
Chez Plumes de coeur éditions

|

Auteur

Dan Léonard

Editeur

Plumes de coeur éditions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'inconnue du lavoir par Dan Léonard

Commenter ce livre

 

L'inconnue du lavoir

Dan Léonard

Paru le 11/03/2026

312 pages

Plumes de coeur éditions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494734333
9782494734333
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.