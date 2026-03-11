Inscription
Pratiquer l'IFS au quotidien

Richard Schwartz

ActuaLitté
Et si écouter nos parties intérieures était une des clés de notre guérison ? L'IFS nous enseigne que nous avons tous de multiples parties intérieures : certaines nous protègent, d'autres sont en souffrance, mais toutes veulent nous aider. Pas à pas, ce workbook vous guide dans l'exploration et la transformation de votre monde intérieur. Vous pourrez ainsi : rencontrer les parties qui composent votre système intérieur ; vous accepter pleinement avec vos multiples facettes ; apprendre à rester calme quand vos parties sont activées ; développer davantage de confiance en vous ; surmonter l'anxiété et soigner vos traumas. Ce workbook est une passerelle entre la théorie et l'expérience, fait d'invitations à la réflexion, d'espaces d'écriture et de visualisations et méditations guidées. Ancré dans la sagesse du corps et du coeur, le modèle IFS ne cherche pas à "corriger" nos blessures, mais à restaurer la relation avec son Self, cette présence calme et bienveillante en chacun de nous.

Par Richard Schwartz
Chez Editions Quantum way

|

Auteur

Richard Schwartz

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Thérapies familiales

Pratiquer l'IFS au quotidien

Richard Schwartz

Paru le 25/03/2026

216 pages

Editions Quantum way

28,00 €

9782494629820
