La bonne idée de monsieur Johnson

Des clous rouillés, des fruits pourris, des matelas crevés, des pneus usés... Voilà tout ce qui reste des marais salants qui bordaient New York et que la ville a transformés en décharge. Jusqu'à ce qu'un dénommé Herbert Johnson décide qu'il est temps de faire reprendre ses droits à la nature... Inspiré de l'histoire vraie d'un pionnier de l'écologie, cet album tout en poésie nous rappelle comment chacun, à son échelle, peut accomplir de grandes choses pour la planète.