#Roman francophone

Fuites

Etienne Bretin

ActuaLitté
Fuites raconte quelques semaines de la vie d'un militant écologiste lyonnais, qui partage son temps entre son récent emploi de déménageur, les réunions d'une cellule militante et les actions collectives de dégonflages de pneus de SUV. Le récit dresse le portrait sensible, contrasté, d'une jeunesse trop souvent fantasmée et réduite au cliché. D'aventures intérieures en actions physiques, d'illusions en crises de lucidité, le roman se pose en thriller urbain, témoignage sans fard d'une génération éprouvée, et saisie inédite de la ville de Lyon.

Par Etienne Bretin
Chez Cause perdue éditions

|

Auteur

Etienne Bretin

Editeur

Cause perdue éditions

Genre

Littérature française

Fuites

Etienne Bretin

Paru le 11/03/2026

152 pages

Cause perdue éditions

15,00 €

9782487871069
