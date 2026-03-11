Inscription
Le rire

Anaïs Sautier, Ninie

Un "Mes p'tits pourquoi" pour répondre à toutes leurs questions des 4-7 ans sur le rire, un sujet plus profond qu'il n'y paraît ! Un tour d'horizon des différentes formes de rire, avec des mises en situation concrètes C'est quoi, avoir de l'humour ? C'est grave si je n'arrive pas à faire rire mes copains ? Comment on déclenche le rire ? Grâce à un petit héros qui facilite l'identification du lecteur, on explique que le rire est une réaction physique spontanée, souvent synonyme de joie. Elle permet de dédramatiser, et de rendre la vie plus belle ! L'humour rassemble autour de soi et aide à se faire des copains. Mais pas de panique si on n'y arrive pas, ça se travaille ! On parle de ce qui déclenche le rire, le fou rire, des gros mots... Un livre pour comprendre de quoi on peut rire ou non On aide les 4-7 ans à distinguer la frontière entre moquerie et taquinerie, et que rire à répétition de quelqu'un conduit à du harcèlement. On évoque aussi le rire nerveux, qui est une réaction de protection en réponse à une émotion forte ou un stress. Pour rire sans blesser les autres, en laissant exploser cette joie qui ne demande qu'à être partagée !

Le rire

Anaïs Sautier, Ninie

Paru le 11/03/2026

29 pages

Editions Milan

7,90 €

