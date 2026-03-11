Inscription
Sanditon

Kate Riordan

Charlotte s'approcha de la fenêtre pour découvrir la vue, qui était bien différente de ce qu'elle voyait depuis la chambre qu'elle partageait habituellement avec Alison. Il restait quelques maisons à colombages, mais la plupart des anciennes structures avaient été détruites pour être remplacées par un assortiment hétéroclite de bâtiments inachevés béant vers le ciel. Au-delà de ce chantier, elle apercevait la mer, vaste et séductrice sous le soleil. Je suis là, songea-t-elle avec un sourire. Je suis arrivée. Charlotte Heywood est une jeune femme impulsive, fougueuse et surtout non conventionnelle. Lorsqu'un accident la propulse loin de son hameau natal, au coeur de la future station balnéaire de Sanditon, Charlotte découvre toutes les intrigues qui se dissimulent derrière une ville en plein essor, ainsi que ses habitants, dont la fortune est en jeu. Ses différentes rencontres la mèneront jusqu'aux ruelles sombres de Londres, exposant ainsi les intentions cachées de ses nouveaux amis. Son séjour à Sanditon lui permettra aussi de se découvrir... et de trouver l'amour auprès du ténébreux Sidney Parker. Mais, n'étant pas issus du même milieu, les deux jeunes gens parviendront-ils à surmonter les obstacles qui s'imposent à eux ?

Par Kate Riordan
Chez Hauteville

Auteur

Kate Riordan

Editeur

Hauteville

Genre

Romance historique

Sanditon

Kate Riordan trad. Frédéric Grut

Paru le 11/03/2026

432 pages

Hauteville

8,95 €

9782387217592
