Les Traités

Maître Eckhart est l'une des figures majeures de la mystique médiévale. A la croisée de la philosophie, de la théologie et de l'expérience intérieure, ses Traités explorent avec une audace radicale le rapport de l'âme à Dieu. Dans ces textes d'une densité lumineuse, Eckhart invite le lecteur à un chemin de dépouillement et de silence intérieur, où toute image de Dieu doit être abandonnée pour laisser place à une union sans intermédiaire. Sa pensée, à la fois pleine de rigueur et tout en paradoxes, bouleverse les certitudes et ouvre un espace de liberté spirituelle absolue. Maître Eckhart (v. 1260-1328) est un théologien et mystique allemand dont l'oeuvre exerce une influence durable sur la spiritualité occidentale. Prédicateur visionnaire et penseur novateur, il a inspiré des générations de chercheurs de sens par la profondeur intemporelle de sa réflexion sur l'unité de l'âme et du divin.