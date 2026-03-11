Inscription
#Essais

Les Traités

Maître Eckhart, Maître Eckhart

ActuaLitté
Maître Eckhart est l'une des figures majeures de la mystique médiévale. A la croisée de la philosophie, de la théologie et de l'expérience intérieure, ses Traités explorent avec une audace radicale le rapport de l'âme à Dieu. Dans ces textes d'une densité lumineuse, Eckhart invite le lecteur à un chemin de dépouillement et de silence intérieur, où toute image de Dieu doit être abandonnée pour laisser place à une union sans intermédiaire. Sa pensée, à la fois pleine de rigueur et tout en paradoxes, bouleverse les certitudes et ouvre un espace de liberté spirituelle absolue. Maître Eckhart (v. 1260-1328) est un théologien et mystique allemand dont l'oeuvre exerce une influence durable sur la spiritualité occidentale. Prédicateur visionnaire et penseur novateur, il a inspiré des générations de chercheurs de sens par la profondeur intemporelle de sa réflexion sur l'unité de l'âme et du divin.

Par Maître Eckhart, Maître Eckhart
Chez Ephata

|

Auteur

Maître Eckhart, Maître Eckhart

Editeur

Ephata

Genre

Maître Eckart

Les Traités

Maître Eckhart, Maître Eckhart trad. Paul Petit

Paru le 11/03/2026

440 pages

Ephata

8,90 €

ActuaLitté
9782385501136
