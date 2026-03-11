Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Spes ultima dea

Sylvain Runberg, David Dusa, Mateo Guerrero

Après la tragédie de Skelmea, les rangs des rebelles sont décimés. Pourtant, sous la conduite de Nessi, les survivants refusent d'abandonner la lutte. Leur dernière chance : frapper les Robots Lords au coeur même de leur puissance, en sabotant l'approvisionnement en carburant qui les anime. Mais les tensions au sein du groupe s'exacerbent, la méfiance s'installe, le passé ressurgit et les certitudes vacillent. Alors que Deborah est sur le point de faire une découverte capitale sur l'origine des Robots Lords, la frontière entre alliés et ennemis se brouille. Les biologiques peuvent-ils encore croire en la victoire face à toute puissance des machines ?

Chez Caurette Editions

Auteur

Sylvain Runberg, David Dusa, Mateo Guerrero

Editeur

Caurette Editions

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Spes ultima dea

Sylvain Runberg, David Dusa, Mateo Guerrero

Paru le 11/03/2026

64 pages

Caurette Editions

15,50 €

9782382891742
