Spes ultima dea

Après la tragédie de Skelmea, les rangs des rebelles sont décimés. Pourtant, sous la conduite de Nessi, les survivants refusent d'abandonner la lutte. Leur dernière chance : frapper les Robots Lords au coeur même de leur puissance, en sabotant l'approvisionnement en carburant qui les anime. Mais les tensions au sein du groupe s'exacerbent, la méfiance s'installe, le passé ressurgit et les certitudes vacillent. Alors que Deborah est sur le point de faire une découverte capitale sur l'origine des Robots Lords, la frontière entre alliés et ennemis se brouille. Les biologiques peuvent-ils encore croire en la victoire face à toute puissance des machines ?