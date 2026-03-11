Tel est pris qui croyait surprendre

Cette fois-ci, le gouverneur Red Rousteur a trouvé le piège parfait pour se débarrasser de Mister Goupil : il va faire emprisonner les plus honnêtes villageois de Mont-le-Roy. A coup sûr, le justicier masqué va vouloir les libérer, et là, ses troupes seront en place pour le capturer ! Mais parmi ces villageois, il y a un certain Monsieur le Chick... et comme celui-ci et Mister Goupil ne font qu'un, les prisonniers risquent d'attendre très, très longtemps derrière les barreaux ! Heureusement, le renard a plus d'un tour dans son sac. Avec le fidèle Sir Persh et l'intrépide Sylvia à ses côtés, la contre-attaque promet d'être aussi drôle que mouvementée ! " Les Aventures indispensables de Mister Goupil et Monsieur Le Chick " c'est une série truculente et pleine d'humour où les héros empruntent tant à Zorro et Batman qu'à Cyrano de Bergerac et aux protagonistes des films noirs des années cinquante. Des aventures qui séduiront les enfants... et les plus grands !