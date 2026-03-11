Peter Brockhammer est un artiste allemand principalement connu pour son travail chez Disney. Ses personnages hyper-expressifs s'inscrivent dans la grande lignée des animateurs traditionnels dont il reprend les codes à merveille. Il travaille principalement en numérique, plaçant ses personnages dans des mises en scène très cinématographiques et développant une palette chromatique fortement contrastée et des univers à la fois familiers et très personnels. Art. Box est une collection conçue aussi bien pour les amateurs et collectionneurs de livres d'illustrations que pour les étudiants. Chaque volume présente le travail original d'un illustrateur ou d'une illustratrice, dans un ouvrage en grand format, en couleur et à un prix adapté.