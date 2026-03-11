Inscription
Peter Brockhammer

ActuaLitté
Peter Brockhammer est un artiste allemand principalement connu pour son travail chez Disney. Ses personnages hyper-expressifs s'inscrivent dans la grande lignée des animateurs traditionnels dont il reprend les codes à merveille. Il travaille principalement en numérique, plaçant ses personnages dans des mises en scène très cinématographiques et développant une palette chromatique fortement contrastée et des univers à la fois familiers et très personnels. Art. Box est une collection conçue aussi bien pour les amateurs et collectionneurs de livres d'illustrations que pour les étudiants. Chaque volume présente le travail original d'un illustrateur ou d'une illustratrice, dans un ouvrage en grand format, en couleur et à un prix adapté.

Par Peter Brockhammer
Chez Caurette Editions

Auteur

Peter Brockhammer

Editeur

Caurette Editions

Genre

Monographies

Paru le 11/03/2026

80 pages

Caurette Editions

19,90 €

9782382891575
