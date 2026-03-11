Inscription
#Essais

Cybercriminels

Déborah Haddad

Le cybercrime n'est plus l'affaire de quelques hackers isolés mus par l'appât du gain, mais un fléau global, dont l'ampleur avoisine celle de la criminalité traditionnelle. Ce livre explore ce phénomène à l'échelle mondiale, en analysant ses acteurs, ses modes opératoires, ses implantations géographiques, ses revenus colossaux et les défis posés aux Etats et aux entreprises. Il met en lumière l'industrialisation des écosystèmes cybercriminels, véritables marchés souterrains proposant des services clés en main. Les groupes qui les composent ciblent prioritairement les pays occidentaux, exploitant des vulnérabilités pour voler des données, extorquer des rançons, en sabotant parfois au passage des infrastructures critiques. En cumulé, les rançons payées par des entreprises à des cybercriminels se mesurent en milliards de dollars, tandis que les fraudes en ligne continuent de ruiner des particuliers. L'auteure souligne également la porosité entre cybercriminels et Etats, certains régimes (comme la Corée du Nord ou la Russie) utilisant des cybercriminels comme proxys pour financer des programmes étatiques, contourner des sanctions ou mener des opérations d'espionnage. Face à cette menace, l'ouvrage insiste sur la nécessité d'une coopération internationale renforcée, d'une réglementation stricte, et d'une sensibilisation accrue des entreprises et des particuliers. Sans cela, l'essor des nouvelles technologies ne fera qu'augmenter les opportunités pour les cybercriminels. Déborah Haddad est experte en risque cyber dans le secteur public et conseille des entreprises et collectivités face aux cyberattaques.

Par Déborah Haddad
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Déborah Haddad

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Criminalité

Cybercriminels

Déborah Haddad

Paru le 11/03/2026

178 pages

Nouveau monde Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782380947854
© Notice établie par ORB
