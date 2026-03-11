La première ascension de l'Ogre, écrit par le légendaire alpiniste britannique Doug Scott, raconte la conquête d'une montagne redoutable du massif du Baltoro, au Pakistan. Dans une première partie, Scott dresse le portrait de ce sommet impressionnant par la raideur de ses parois et la complexité de son accès, en retraçant sa formation géologique et les premières explorations de la région. La seconde partie plonge au coeur de l'épopée : la première ascension de l'Ogre réalisée avec Chris Bonington. Ce récit figure parmi les plus grandes aventures alpines de tous les temps. Lors de la descente, Scott se fracture les deux jambes et Bonington se brise des côtes. Les rôles héroïques et altruistes de Clive Rowland et Mo Anthoine sont ici mis en lumière, grâce à des journaux, des lettres et des cassettes audio récemment redécouverts. Et lorsque les alpinistes, exténués, parviennent enfin au camp de base, ils le trouvent déserté - la sécurité est encore loin.