#Beaux livres

La première ascension de l'Ogre

Doug Scott

La première ascension de l'Ogre, écrit par le légendaire alpiniste britannique Doug Scott, raconte la conquête d'une montagne redoutable du massif du Baltoro, au Pakistan. Dans une première partie, Scott dresse le portrait de ce sommet impressionnant par la raideur de ses parois et la complexité de son accès, en retraçant sa formation géologique et les premières explorations de la région. La seconde partie plonge au coeur de l'épopée : la première ascension de l'Ogre réalisée avec Chris Bonington. Ce récit figure parmi les plus grandes aventures alpines de tous les temps. Lors de la descente, Scott se fracture les deux jambes et Bonington se brise des côtes. Les rôles héroïques et altruistes de Clive Rowland et Mo Anthoine sont ici mis en lumière, grâce à des journaux, des lettres et des cassettes audio récemment redécouverts. Et lorsque les alpinistes, exténués, parviennent enfin au camp de base, ils le trouvent déserté - la sécurité est encore loin.

Par Doug Scott
Chez Editions du Mont-Blanc

Auteur

Doug Scott

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Alpinisme, escalade

La première ascension de l'Ogre

Doug Scott trad. Eric Vola, Catherine Baron-Chataing

Paru le 11/03/2026

256 pages

Editions du Mont-Blanc

10,90 €

9782365452182
