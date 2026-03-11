Inscription
#Imaginaire

Les miroirs du ciel

Jean Léturgie, Philippe Luguy

ActuaLitté
Foulques, trésorier du roi, a décidé de supprimer tout ce que le monde compte d'inutile. Il ne veut laisser ni la part aux rêves, ni la part aux arts et divertissements. Pour cela il a déplacé les miroirs qui éclairent le monde afin que disparaissent musiciens, comédiens, et autres conteurs. Les survivants sont traqués et exécutés afin que s'arrête la transmission de toutes ces choses à ses yeux inutiles. Ce faisant, Foulques déséquilibre le monde qui, privé de croyances et de joies, de divertissements, bascule dans l'austérité et la peur. C'est dans ce contexte que Kervin, ancien baladin, est enlevé par les soldats de Foulques pour être soit rééduqué, soit exécuté. Percevan se lance donc à la recherche de son ami et fait la connaissance d'Ascelin, personnage ambigu se faisant passer pour un poète, qui lui conte l'histoire des miroirs. Percevan comprendra que la seule solution pour faire cesser cette folie est de remettre en place les miroirs du ciel. Accompagné de Blanche et Kervin, il se rendra dans la montagne là où se trouvent les miroirs. Mais il ignore que les miroirs sont gardés par des créatures des neiges, gigantesques et que ces créatures obéissent à Foulques.

Par Jean Léturgie, Philippe Luguy
Chez Akileos

|

Auteur

Jean Léturgie, Philippe Luguy

Editeur

Akileos

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Les miroirs du ciel

Jean Léturgie, Philippe Luguy

Paru le 01/04/2026

Akileos

15,00 €

9782355747595
© Notice établie par ORB
